Джеймсу Франко предложили прийти на «Оскар» с голым пенисом

Британская телеведущая Шэрон Осборн посоветовала голливудскому актеру Джеймсу Франко наплевать на обвинения в сексуальных домогательствах. Видеозапись опубликовало TMZ в четверг, 18 января.

Журналистку спросили, следуют ли людям перестать голосовать за Франко и выдвигать его на премию «Оскар». «Нет, черт возьми! Он лучший. Он не сделал ничего плохого», — сказала она.

В ответ на вопрос, нужно ли актеру прийти на церемонию награды, Осборн заявила, что он должен обязательно прийти, причем с голым пенисом.

10 января Джеймса Франко обвинили в попытке принуждения к оральному сексу и совращения несовершеннолетней.

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