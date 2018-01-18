«Лаборатория Касперского» потребовала снять запрет на свое ПО в госорганах США

«Лаборатория Касперского» подала в суд в США, требуя приостановить запрет на использование своих программ в государственных органах страны. Об этом сказано в исковом заявлении компании.

В лаборатории отметили, что Министерство внутренней безопасности США даже не дало ей возможности оспорить решение о запрете. Компания подчеркивает, что меры, предпринятые ведомством, наносят значительный ущерб ее репутации, что влияет на уровень продаж программного обеспечения.

«Касперский» также заявил, что министерство не предоставило доказательств каких-либо нарушений с его стороны, и назвал запрет неконституционным и совершенно необоснованным.

Министерство внутренней безопасности США в сентябре 2017 года призвало все государственные учреждения страны в течение 90 дней удалить любые продукты антивирусной компании «Лаборатория Касперского», а затем это решение закрепили официально. В качестве причины ведомство указало риски безопасности, так как компания может передавать информацию в Россию.

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