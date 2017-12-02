Британия запретила антивирус Касперского в ведомствах нацбезопасности

Великобритания запретила антивирус «Лаборатории Касперского» в ведомствах, которые отвечают за национальную безопасность. Такое решение принято из-за беспокойства властей по поводу якобы возможного использования продукта в качестве разведывательного инструмента Кремля. Об этом сообщает газета Financial Times.

Речь идет об учреждениях, занимающихся вопросами внешней политики, международных отношений и защиты и владеющих конфиденциальной информацией.

В письме, разосланном властями в эти ведомства, отмечается, что популярное программное обеспечение представляет риск. «Там, где предполагается, что доступ к информации со стороны России может представлять угрозу для нацбезопасности, не следует выбирать антивирус базирующейся в России компании», — цитирует послание издание.

В сентябре похожее решение приняли в США. Тогда все госучреждения страны обязали удалить любые продукты «Лаборатории Касперского» с компьютеров. В октябре компанию обвинили в краже данных американских спецслужб. В «Лаборатории» отвергли эти обвинения и заявили, что это политические игры.