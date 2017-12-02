«Касперский» ответил на претензии Великобритании к безопасности софта

«Лаборатория Касперского» обсуждает с властями Великобритании вопрос безопасности своих продуктов. Об этом в субботу, 2 декабря, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление компании.

Financial Times ранее сообщала, что британский Центр национальной кибербезопасности (NCSC) запретил софт российской компании в некоторых правительственных учреждениях.

«В публикации NCSC подтверждается, что текущий запрет основан исключительно на анализе потенциальных рисков, а не на доказательствах каких-либо нарушений со стороны "Лаборатории Касперского"», — цитирует РИА Новости заявление «Лаборатории».

В компании заметили, что NCSC не призывает британские фирмы и частных пользователей отказываться от продуктов «Касперского».

NCSC запретила пользоваться программами «Касперского» в тех учреждениях, которые занимаются внешней политикой и международными отношениями и имеют доступ к информации, касающейся национальной безопасности.

В сентябре власти США исключили российскую фирму из списка тех, чьим софтом могут пользоваться американские органы госвласти. Это произошло после того, как ФБР заподозрило «Лабораторию» в сотрудничестве с ФСБ.