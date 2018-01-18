Гавайцы массово заинтересовались порно после угрозы ракетного нападения

Жители американского штата Гавайи сразу после отмены угрозы ракетного нападения массово занялись просмотром порно. Об этом сообщает Mashable со ссылкой на портал для взрослых PornHub.

Сайт опубликовал статистику посещений на Гавайях за утро 14 января. Из графика видно, что в 08:07 по местному времени, сразу после пришедших на мобильные телефоны сообщений с указанием срочно искать укрытие, число посетителей резко сократилось, показав на 77 процентов меньше от среднего показателя за аналогичные периоды.

Однако, утверждает PornHub, уже через 16 минут после отмены угрозы, в 09:01, любители пикантных видео не только вернулись к просмотру, но и превысили этот показатель на 48 процентов от усредненных значений.

Утром 14 января жители Гавайев получили на свои телефоны ложное экстренное сообщение от властей об угрозе ядерной атаки со стороны Северной Кореи. В управлении чрезвычайными ситуациями штата пояснили, что кнопку рассылки случайно нажал один из сотрудников.

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