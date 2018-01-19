Закон о реинтеграции Донбасса предложили отменить

Члены фракции «Оппозиционного блока» в Верховной Раде Украины предложили отменить результаты голосования за закон о реинтеграции Донбасса. Об этом в пятницу, 19 января, сообщается на сайте парламента.

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Решение о принятии закона «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях» было принято 18 января. Депутаты Юрий Бойко, Александр Вилкул и Михаил Папиев зарегистрировали проект постановления о его отмене.

Согласно регламенту, из-за этого закон не может быть подписан председателем Верховной Рады Андреем Парубием. Парламент должен будет рассмотреть проект постановления, а также принять или отклонить его. В последнем случае принятый Радой закон будет передан на подпись президенту страны Петру Порошенко.

Документ будет рассмотрен на следующей сессии парламента, которая начнется 6 февраля.

Законопроект определяет временно оккупированными те территории, над которыми был установлен контроль «вооруженных формирований Российской Федерации», а также «оккупационной администрации России». Кроме того, он позволяет вводить войска, использовать вооруженные формирования в любой период и на неопределенный срок, дает президенту полномочия объявлять военное положение. На Россию как «страну-оккупант» в законопроекте возлагается ответственность за «моральный и материальный ущерб, нанесенный Украине, ее органам государственной власти и местного самоуправления».

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