Более 700 жителей Ненецкого округа окунулись в крещенскую иордань

Традиционные массовые крещенские купания на Качгортинской курье посетили 700 жителей окружной столицы Ненецкого округа, сообщает официальный портал администрации Ненецкого округа.

На специальном дежурстве находились представители экстренных служб и органов правопорядка: пожарные, полиция, сотрудники скорой помощи и Росгвардии.

«Сложность в том, что в этом году теплая погода и тонкий лед, его толщина всего 27 сантиметров», — отметил старший государственный инспектор Центра государственной инспекции по маломерным судам МЧС России по Ненецкому автономному округу Роман Никешин.

Особенностью назвали то, что многие горожане пришли с детьми. На месте проведения купания дежурство несли и народные дружинники. После купели прорубь будет закопана и закрыта щитом.

Отмечается, что прошлом году на Качгортинской курье совершили омовение около 500 человек.