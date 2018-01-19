Погиб примкнувший к ИГ немецкий рэпер Deso Dogg

В сирийской провинции Дейр-эз-Зор погиб немецкий рэпер Деннис Кусперт, известный как Deso Dogg. Он сражался с курдами за город Гаранидж на стороне «Исламского государства» (ИГ, запрещена в России). Об этом сообщает Telegram-канал Directorate 4, занимающийся мониторингом деятельности террористов.

В ИГ Кусперт получил имя Абу Тальха аль-Альмани. Отмечается, что после принятия ислама и прибытия в Сирию он состоял в нескольких различных джихадистских бандах, действующих на севере страны.

Как бывший музыкант, немец стал записывать нашиды (мусульманское песнопение а капелла — прим. «Ленты.ру») на родном языке. Кроме того, он занимался рекрутингом террористов среди соотечественников.

К боевикам ИГ Кусперт примкнул в конце 2013 года, до этого был ранен в ходе авиаудара сирийской авиации и долго лечился в одном из госпиталей Алеппо.

За музыкальную карьеру рэпер записал четыре альбома, первый из которых вышел в 2006 году, а последний — в 2009-м.

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