Американцы рассказали о самых необычных местах для секса

Американское издание журнала Vice попросило своих читателей рассказать о самых безумных местах, где те занимались любовью. Выяснилось, что многих привлекает природа.

Так, одна девушка призналась, что ее партнер был бездомным, поэтому другого места, кроме леса, для них не нашлось. При этом не все сочли опыт удачным: другая респондентка, вспоминая любовную связь в лесу, вспоминала в первую очередь комаров, которые «облепили буквально все».

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Еще одна читательница, 36-летняя Марго, призналась, что однажды занималась любовью в центре «инопланетного» круга на поле, а 37-летний Лекс и его девушка выбрали для этого занятия цветущую яблоню.

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Не меньшей популярностью пользовались и общественные городские пространства. В поисках экстремальных ощущений любовники уединялись в горке-трубе на детской площадке, на кресле Санта-Клауса в торговом центре, на лужайке перед библиотекой колледжа и в «ленивой реке» посреди заполненного людьми аквапарка.

Также среди читателей оказались любители подземелий: 45-летний Бен рассказал о половом акте в подвале монастыря, а 32-летний Стив признался, что у него был секс втроем в парижских катакомбах.

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