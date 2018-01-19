Новую олимпийскую форму россиян обсмеяли и сравнили с одеждой гопников

В сети посмеялись над эскизами новой формы олимпийской сборной России, разработанной маркой спортивной одежды Zasport. Пользователям Twitter показалось, что костюмы без национальной символики напоминают одежду среднестатистических гопников. «Четкие пацанчики на районе. Семок и кепариков не хватает», — отметили они.

A post shared by ZASPORT (@zasport) on Jan 18, 2018 at 3:12am PST

Некоторые принялись издеваться на эскизами костюмов, фантазируя, как будут вести себя российские спортсмены в новой форме на Олимпийских играх в Пхенчхане. «В ней они будут нейтрально стрелять сижки у спортсменов других стран», — предположил один из них.

«Пацаны по кайфу собрались шайбу погонять, пострелять да на на лыжах покататься», — поддержал его другой.

Третьи принялись публиковать тематические картинки, с юмором обыгрывая схожесть нарисованных спортсменов с образами российских гопников. «Достаточно гопично», — отметили пользователи.

Нашлись и те, кому категорически не понравились эскизы. Они назвали собирающихся выступать в ней спортсменов «оборванцами без рода и племени».

Материалы по теме «Сделайте нам красиво!» Дочь генерала ФСБ укутала российских спортсменов в три полоски

Ранее 18 января Zasport опубликовала в Instagram эскизы новой олимпийской формы. Одежда в красно-бело-серых тонах снабжена надписью OAR — Olympic Athlete from Russia («Спортсмен-олимпиец из России»). Как сообщается в комментариях бренда к рисункам, эскизы уже одобрены Международным олимпийским комитетом.

5 декабря МОК вынес решение о запрете сборной России участвовать в Олимпийских играх-2018. Выступить под олимпийским флагом смогут только спортсмены, доказавшие свою непричастность к допинговым махинациям.

На форме россиян разрешено сочетание только двух цветов, отдельные элементы экипировки также не могут содержать триколор. Цветовая гамма должна быть темнее, чем на флаге России.

Олимпийские игры в Пхенчхане пройдут с 9 по 25 февраля 2018 года.

Больше ада и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подпишись!