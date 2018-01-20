Любители за 48 часов открыли двойник Солнечной системы

Исследователи-любители обнаружили систему как минимум из пяти планет, похожую на Солнечную. Ей дали обозначение K2-138, сообщает издание The Independent.

Обнаружить планетарную систему на расстоянии около 620 световых лет от Земли смогли свыше 10 тысяч астрономов-любителей со всего мира. Они использовали мощности своих домашних компьютеров и с помощью специального математического аппарата «просеяли» данные о 280 тысячах звездных систем, полученных профессиональными учеными за последние три года с помощью телескопа Кеплера. На всю процедуру любителям хватило 48 часов.

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Размеры обнаруженных планет находятся между размерами Земли и Нептуна. Сообщается, что это первая система экзопланет, обнаруженная любителями.

В декабре 2017 года ученые обнаружили систему Kepler-90, которая похожа на Солнечную систему. Она находится на расстоянии 2,5 тысячи световых лет от Земли в созвездии Дракона.

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