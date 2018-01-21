Парфюмеры объединились с журналистом для создания редкого аромата

Нишевый парфюмерный бренд Le Labo выпустил лимитированную серию нового аромата AnOther 13 совместно с главным редактором журнала AnOther Джефферсоном Хаком. Об этом «Ленте.ру» сообщил представитель пресс-службы бренда.

В состав парфюма вошли ноты мускуса, амбры, мха, лепестков жасмина, амбры, а также искусственное вещество амброкс (производитель Firmenich). Аромат заключен в традиционный для марки лаконичный прозрачный флакон-бутылку с серебристой крышкой и «лабораторной» этикеткой, который упакован в коробку из переработанного картона.

Серия ограничена 500 флаконами. Стоимость в России составит 18 915 рублей за флакон емкостью 100 миллилитров и 12 510 рублей за флакон емкостью 50 миллилитров. Также будут выпущены средства для ухода за кожей с ароматом AnOther 13 в форме парфюмированного масла либо в форме бальзама (по цене 10 170 и 6 380 рублей за флакон соответственно).

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AnOther — британский журнал о моде, стиле и современной культуре. Основан в 2001 году. Выпускается издательской группой Dazed Media. В 2015 году журнал вышел с LED-обложкой, в 2016 году редакция предложила художнику Робу Мундею (Rob Munday) создать 1000 обложек ручной работы с 3D-портретом Карла Лагерфельда. Также издание осуществило коллаборацию с ирландской компанией PCH, в ходе которой был записан трек Рианны на композицию Джона Гослинга, также певица появилась на обложке AnOther в одежде марки Alexander McQueen.

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