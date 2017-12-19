Парфюм предложили носить как одежду

Косметическая марка Origins, специализирующаяся на производстве средств для ухода за лицом и телом, представила новый продукт — ароматизированную накидку на плечи. Об этом сообщается в пресс-релизе, присланном в редакцию «Ленты.ру» во вторник, 19 декабря.

Накидка предлагается в двух вариантах: с композициями лаванды, лимона и апельсина либо корицы, гвоздики и мускатного ореха. Аксессуар напоминает широкий короткий шарф с подкладкой и украшен абстрактным принтом: синим для первой композиции и красным для второй. Стоимость накидки в России составляет 3900 рублей.

Фото: Origins 1 /2

Кроме накидки, производитель представил ароматическую подушечку для глаз в форме полумаски с запахом мяты и эвкалипта. Она также украшена абстрактным принтом и предлагается по цене 2600 рублей.

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Бренд Origins специализируется на выпуске косметики для ухода за кожей лица и тела с натуральными компонентами и входит в корпорацию Estee Lauder. Эта корпорация основана в 1946 году в США предпринимательницей Эсте Лаудер и ее мужем Джозефом Лаудером. Производит парфюмерию и косметику для женщин и мужчин. Наряду с Origins, компании в настоящий момент принадлежат бренды M.A.C, Aveda, Darphin и другие.

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