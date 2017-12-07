Представлена косметика цвета зимнего солнца

Косметическое подразделение модного бренда Tom Ford представило новую линию под названием Winter Soleil («Зимнее солнце»). Об этом сообщается в пресс-релизе, присланном в редакцию «Ленты.ру» в четверг, 7 декабря.

В лимитированную коллекцию декоративной косметики вошли губная помада с маслами жожоба и кокоса Lip Slick ягодных оттенков (Spiked Cherry, Red Nectar, Hibiscus Kiss и Bitten Berry), румяна-хайлайтер Sheer Cheek Duo и палетка для губ и щек Soleil Eye And Cheek Palette в сезонной гамме оттенков Violet Argenté.

Фото: Tom Ford 1 /4

Кроме того, в линейку вошли средства для ухода за кожей: сыворотка Soleil Tinted Moisturizer Broad Spectrum Spf 30 (содержит энерджин, кофеин и экстракт нони) и увлажняющее суфле Radiant Moisture Souffle с золотыми частицами.

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Средства будут продаваться в России с середины декабря по цене от 4400 рублей (за губную помаду Lip Slick).

Ранее сообщалось, что бренд Tom Ford представил новый аромат в нишевой серии Private Blend — Mandarino de Amalfi Acqua. Он основан на нотах средиземноморских цитрусовых (мандарина с Амальфийского побережья, грейпфрута, бергамота), пряностей и трав (эстрагона, чабреца, мяты, перца, кориандра, базилика, шалфея), цветов (флердоранжа и жасмина) и восточном аккорде (амбра, мускус, цивет и лабданум).