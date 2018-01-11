Эмили Ратаковски разделась ради шампуня

Популярная американская модель и актриса Эмили Ратаковски стала лицом компании по созданию средств для ухода за волосами Kérastase. Об этом она заявила в своем Instagram-аккаунте.

На черно-белом снимке с фотосессии для бренда, который она опубликовала в профиле, модель позирует без одежды. «Я очень рада, что стала новым лицом Kérastase! Добро пожаловать в дни идеальных волос», — подписала она изображение.

По информации издания Fashion Network, Ратаковски заявила, что горда подобным сотрудничеством. «Мы считаем, что волосы девушки воплощают ее женственность. Эмили разделяет нашу точку зрения. Она воплощает современное видение красоты, я рада приветствовать ее в семье Kérastase», — заявила президент компании Роза Каррико.

Бренд Kérastase был создан в 1964 году. В настоящее время он продает более 100 продуктов в более чем 60 странах, а также имеет около 20 миллионов постоянных потребителей.

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