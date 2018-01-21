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Песков рассказал о первой встрече с Путиным

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью программе «Действующие лица с Наилей Аскер-заде» на телеканале «Россия 1» рассказал о своей первой встрече с Владимиром Путиным. Его слова в воскресенье, 21 января, приводит ТАСС.

По словам Пескова, впервые действующего российского президента он увидел лично в 1999 году во время переговоров Путина, который тогда занимал должность премьер-министра, с главой правительства Турции Бюллентом Аджавидом. На той встрече Песков выступал в качестве переводчика с турецкого.

«Это было совершенно уникально, и я уже, кстати, вспомнил об этом, только когда приехал в Москву и уже начал работать в администрации президента», — пояснил он. При этом Песков отметил, что это нельзя назвать полноценной встречей с Путиным, поскольку «когда председатель правительства ведет переговоры, он, конечно, никакого внимания на переводчиков не обращает».

Он также заявил, что в тот момент не думал, что когда-либо будет близко работать с нынешним президентом России.

Ранее сообщалось, что в интервью Песков также рассказал о том, что Владимир Путин и его украинский коллега Петр Порошенко продолжают поддерживать контакты.

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