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Песков ответил на вопрос о своей правдивости

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Дмитрий Песков
Дмитрий Песков

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что никогда не говорит неправду. Об этом в четверг, 18 января, сообщает РИА Новости.

Песков принял участие в программе «Действующие лица с Наилей Аскер-заде». Фрагмент передачи был показан на телеканале «Россия 24»

Отвечая на вопрос, говорит ли он когда-нибудь неправду, Песков заверил: «Нет».

В ранее опубликованном ведущей программы на своей странице в Instagram фрагменте Песков сообщил, что Владимир Путин больше всего не любит ложь и некомпетентность.

Выпуск программы с участием официального представителя Кремля будет показан в эфире телеканала «Россия 1» вечером в воскресенье, 21 января.

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