Песков назвал нелюбимые Путиным качества

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о том, что больше всего не любит Владимир Путин, а также ответил на вопрос о своих планах после выборов главы государства. Его слова приводит ТАСС в четверг, 18 января, со ссылкой на эфир телеканала «Россия 1».

В ответ на вопрос, что особенно претит Путину, Песков сказал: «Ложь и некомпетентность». Представитель Кремля также

отверг предположение о том, что иногда подсказывает президенту какие-то яркие выражения или шутки.

Пресс-секретарь признался, что пока не задумывался о дальнейших карьерных планах на период после президентских выборов в марте 2018 года.

Накануне Дмитрий Песков заверил журналистов в хорошем здоровье российского лидера. «Может дать фору многим», — подчеркнул он.

Владимир Путин участвует в избирательной кампании в качестве самовыдвиженца, к настоящему моменту в его поддержку собрано более одного миллиона подписей.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!