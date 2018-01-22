Полицейские за взятку отпустили разбойников и дали им ограбить магазин

В подмосковном Королеве задержали двух офицеров полиции, которые ранее отпустили разбойников с оружием. Об этом в понедельник, 22 января, сообщила «Ленте.ру» официальный представитель регионального главка Следственного комитета России (СКР) Ольга Врадий.

«9 ноября 2017 года два инспектора ППС полиции УМВД по городскому округу Королев на одной из улиц заметили автомобиль "Лада Приора" без государственных номерных знаков, в котором находились четверо мужчин. При осмотре машины полицейские обнаружили в ней два предмета, похожие на пистолеты, маски с прорезями, а также перчатки», — отметила Врадий.

По ее словам, стражи порядка не сообщили об этом в дежурную часть, а отобрали у подозрительных лиц документы и личные вещи, после чего за «отсутствие проблем» потребовали с них 100 тысяч рублей и два мобильных телефона. Получив 55 тысяч рублей, патрульные вернули мужчинам все изъятое и ключи от автомобиля и отпустили их.

Материалы по теме Крысиный патруль Полицейский из метро раскрыл борцов со взятками и слил секретные данные в сеть

Вечером того же дня эти мужчины приехали из Королева в Балашиху, где совершили налет на магазин «Продукты», используя те самые маски, перчатки и пистолеты, уточнила представитель регионального главка СКР. В настоящее время двоим стражам порядка предъявлено обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями с тяжкими последствиями, они арестованы.

Официальный представитель подмосковного главка МВД Татьяна Петрова рассказала «Ленте.ру», что в Королевском УМВД началась служебная проверка. «По ее результатам сотрудники будут уволены из органов внутренних дел по отрицательным мотивам, к строгой дисциплинарной будут привлечены их непосредственные руководители», — сообщила Петрова.

По словам источника «Ленты.ру» в правоохранительных органах, о преступлении стало известно после задержания налетчиков. На одном из первых допросов они сами сообщили о коррумпированном экипаже ППС. Вычислить офицеров удалось именно на основании показаний арестованных разбойников. Сами полицейские вину признавать отказались.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!