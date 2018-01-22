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Фанат справил нужду в бутылку вратаря и был арестован

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G football / Youtube

Болельщик команды «Мидлсбро» справил нужду в бутылку с водой вратаря «Куинс Парк Рейнджерс» (КПР) Алекса Смитца во время матча 28-го тура Чемпионшипа. Видео инцидента опубликовано в YouTube-аккаунте G football.

На видео мужчина в темной куртке и бейсболке помочился в бутылку, а затем бросил ее на поле к воротам голкипера КПР.

По информации The Mirror, охранники вывели болельщика со стадиона, а позже он был арестован за бросание предметов на поле. В феврале фаната ожидает суд.

Матч завершился победой «Мидлсбро» со счетом 3:0. КПР с 33 очками занимает 16-е место в турнирной таблице, «Мидлсбро» расположился на 8-м месте, имея в активе 44 очка.

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