Российский проводник угощал пассажиров гашишем

Проводник поезда Москва — Владикавказ неоднократно угощал пассажиров гашишем, сообщается на сайте Южной транспортной прокуратуры в понедельник, 22 января.

Суд приговорил мужчину к 10 годам колонии строгого режима.

Проводник — 48-летний житель Владикавказа — сбывал наркотики не только безвозмездно, но и за деньги. «В мае 2017 года он был задержан сотрудниками линейного отдела МВД России на станции Кавказская, когда в пути следования поезда продал пассажиру наркотическое средство гашиш массой 9,215 грамма за 10 тысяч рублей», — отметили в надзорном ведомстве.

В его купе также обнаружили свертки с гашишем массой 4,41 грамма.

В декабре прошлого года на Украине задержали супругов-учителей, продававших наркотики ученикам. Один из них преподавал ОБЖ и историю, другой — английский язык. У пары изъяли амфетамин, опий, а также препараты для изготовления метамфетамина.

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