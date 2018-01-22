Британцу пожизненно запретили учить детей после ночи с ученицей

Британскому учителю пожизненно запретили преподавать после ночи, проведенной в отеле с ученицей. Об этом сообщает Daily Mail.

По информации издания, 41-летний Кристофер Хоутон (Christopher Houghton) с 2002 года преподавал бизнес-исследования в Католической школе и Подготовительном колледже Святого Беды в английском городе Ланчестер (графство Дарем). На протяжении примерно четырех месяцев он переписывался с одной из своих учениц, а затем в январе 2017-го провел с ней ночь в отеле.

Первоначально мужчина утверждал, что решение было спонтанным, поскольку он просто беспокоился за девушку. Он также отрицал наличие в своих действиях каких-либо связанных с сексом мотивов. Однако проведенное расследование показало, что в действительности номер в гостинице был забронирован за неделю.

Как отмечается, это было уже не первое нарушение Хоутона. Так, впервые письменное предупреждение за общение с ученицей он получил от директора школы в марте 2016 года. Однако это не подействовало, и в октябре того же года мужчина продолжил переписываться с девушкой с личного телефона. Второе порицание ему вынесли в декабре, тогда преподаватель попытался скрыть свое неподобающее поведение и соврал о контактах.

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В итоге группа, занимавшаяся оценкой профессионального поведения Хоутона, сочла, что у него «отсутствует понимание совершаемых действий». Кроме того было решено, что «существует постоянный риск повторения такого поведения».

После произошедшего мужчину уволили, ему пожизненно запретили учить детей во всех школах, подготовительных колледжах и других заведениях подобного рода в Англии. Он также не может подать заявку на восстановление своего права на преподавательскую деятельность. Впрочем, он может обжаловать решение в течение месяца.

Сколько лет было девушке, а также были ли применены к ней какие-либо меры, не сообщается.

21 января сообщалось, что учительнице одной из школ Нью-Йорка предъявлены обвинения в растлении малолетних. Мальчик рассказал своему другу об оральном сексе с преподавательницей, а тот передал его слова школьному руководству.

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