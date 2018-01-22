Культура
 
Последние новости
США первыми в мире запустили ракету нового класса
Дзюба отказался играть в провинции
Актрисе из «Операции "Ы"» отрезали голову во время операции
США предложили Турции создать «зону безопасности»
Продажи водки в России рухнули
Киев нашел причину отказаться от забытых в Крыму кораблей
Блондинку выгнали из полиции за скандальную славу на YouTube

Актрисе из «Операции "Ы"» отрезали голову во время операции

Перейти в «Мою Ленту»
Наталья Селезнева
Наталья Селезнева

Актриса Наталья Селезнева рассказала о проблемах со здоровьем. Ее интервью передаче «Судьба человека» опубликовано на YouTube.

«Я болела долго и сильно, у меня была тяжелая операция на щитовидной железе: мне отрезали голову, а потом ее заново пришили», — заявила актриса.

По ее словам, после операции она не могла говорить. «У меня была перерезана связка, я сипела, как трещотка», — добавила она. Селезнева рассказала, что вернуть голос ей помогли долгие занятия на губной гармошке.

Наталья Селезнева снялась в таких фильмах, как «Операция "Ы" и другие приключения Шурика», «Калиф-аист», «Иван Васильевич меняет профессию», «Импотент» и «Старый знакомый».

Больше ада и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Фанат попытался убить американского комика стулом
Актер попил воды из реки, заработал отек мозга и впал в кому
Раскрыта связь между «Властелином колец» и секс-скандалом вокруг Вайнштейна
Другие материалы рубрики
Культура00:0817 января

Сексуальная контрреволюция

Скандалы с изнасилованиями убивают юмор и скоро уничтожат культуру
19:06Сегодня

Украинский рэпер выгулял обнаженную женщину на цепи

03:43Сегодня

Джонни Депп и Эмма Уотсон номинированы на «Золотую малину» как худшие актеры

17:55Сегодня

Фанат попытался убить американского комика стулом

Культура00:0315 января
Алена Долецкая

«Это же кровь из глаз!»

Алена Долецкая о пиджаке Путина, аресте Ходорковского и своей новой работе
15:3319 января

Болливуд впервые в истории кино покажет миру фильм о месячных

17:24Сегодня

«Чудо-женщину 2» снимут по инструкции против сексуальных домогательств

16:15Сегодня

Шаинского похоронили

Культура00:04Сегодня

Старые, жирные, обрюзгшие

В трагедию Маяковского вплели реновацию. Актеры играют на звезде
01:1318 января

Армен Джигарханян попал в больницу

15:28Сегодня

The Smiths воссоединятся

14:07Сегодня

Порностудии сочли порно с Вайнштейном чересчур мерзким

Россия
Виновник трагедии«Часто шутил про бурятов, расизма не скрывал»
Одноклассник об ученике, устроившем резню в бурятской школе
«Хоть мы в ангелов не верим, крепость Фаберже проверим»
Голые россияне и духовность. Что еще нужно для счастья
Варвара Караулова попросила Путина о помиловании
Российский проводник угощал пассажиров гашишем
Россияне захотели больше детей
Мизулина назвала вредительством идею уравнять супругов и сожителей в правах
«Славяне — хорошие рабы»
Цыгане делают миллионы на инвалидах и обращаются с ними как с животными
Все материалы
Мир
Бойцы отряда YPG Покатились помидоры
В Сирии новая война: Турция убивает курдов при молчаливом согласии России
США предложили Турции создать «зону безопасности»
Британия испугалась военного отставания от России
В Италии арестовали мэра за связи с мафией
Сирийские военные захватили авиабазу и решили там остаться
Президент Филиппин разрешил пристрелить его
«Я ненавижу тупых людей»
Жестокая бойня в школе сделала двух садистов героями Америки
Все материалы
Бывший СССР
Бес попутал
Москва и Киев сражаются за души украинцев
В Узбекистане младенец больше месяца жил с 16 иголками в теле
При теракте в афганском отеле погибли шесть украинцев
Порошенко вернул в Донбасс пленную с ампутированными конечностями
Украинец выставил на продажу Верховную Раду «по ненадобности»
Лавров назвал переворот на Украине европейским позором
Украинские военные обстреляли пассажирский автобус в Донбассе
Все материалы
Экономика
Залетная чайка
Казахи два года рисовали новые деньги. Теперь их засудят за кражу птиц
Майнишь небось
Ради биткоина люди потеют, задыхаются и собирают кирпичи
«Роснефть» выйдет на рынок Германии с уникальной разработкой
ГЧП помогло аэропорту «Норильск» успешно пройти острую фазу реконструкции
На Украине назвали общую сумму долга перед МВФ
Сбербанк запустил собственного мобильного оператора в Москве
Подсчитана скорость появления новых миллиардеров
Все материалы
Силовые структуры
Якудза не снилось
Самая жестокая банда Дальнего Востока вербовала школьников и заживо жгла людей
Быстрые и опасные
Самые популярные машины российских бандитов из лихих 90-х
Темные времена
Лихие 90-е: спецпроект «Ленты.ру»
Россиянин украл козла в подарок бабушке возлюбленной
Однорукий пенсионер с ножом дал отпор грабителям
Пойманного со спайсом вора в законе Ахмеда Сутулого отпустили из СИЗО
У студента московского колледжа на улице отобрали 7 миллионов рублей
Все материалы
Наука и техника
Свои ребята
Россия угробила советскую космонавтику. Кто виноват?
Другой мир
Какой была бы Россия без большевиков и советской власти
Придется подождать
От России после конца света до войны со зловещей сектой: главные игры 2018 года
«Роскосмос» начнет искать нефть
США первыми в мире запустили ракету нового класса
Раскрыта тайна древнейшей формы жизни на Земле
Samsung уличили в тайном замедлении старых смартфонов
Все материалы
Спорт
Прокатили: русский кореец Виктор Ан отстранен от Олимпиады
Самого титулованного шорт-трекиста мира не пустили на Игры в Пхенчхан
Златан Ибрагимович и Мино РайолаБольшой брат
Он промывает мозги футболистам и лжет лучшим тренерам. Ведь на кону миллионы
Макларен и Родченков выступят в суде по делу о допинг-махинациях на Играх в Сочи
Дзюба отказался играть в провинции
Виктора Ана отстранили от Олимпиады в Пхенчхане
Журова назвала Ана богом шорт-трека и раскритиковала МОК
Русская дуэль
В фигурном катании новая королева. Ей 15, и это не Липницкая
Все материалы
Культура
Бабы с яйцами
Голая натура, кровь и гадюки: мир глазами феминисток
Сексуальная контрреволюция
Скандалы с изнасилованиями убивают юмор и скоро уничтожат культуру
Старые, жирные, обрюзгшие
В трагедию Маяковского вплели реновацию. Актеры играют на звезде
Украинский рэпер выгулял обнаженную женщину на цепи
Актрисе из «Операции "Ы"» отрезали голову во время операции
Фанат попытался убить американского комика стулом
«Чудо-женщину 2» снимут по инструкции против сексуальных домогательств
Все материалы
Интернет и СМИ
Не баг, а фича
YouTube устал от трупов и расизма, потерял звезд и деньги. Грядет чистка
Омерзительно, но приятно
Если везде лепить сырое мясо, то можно прославиться на весь мир
«Ничего страшного в обнаженном теле нет»
Россиянка обтягивается латексом и покоряет американцев
Профиль потомка Миклухо-Маклая заблокировали за фото полуголых аборигенов
Блондинку выгнали из полиции за скандальную славу на YouTube
Порнозвезда пожаловалась на домогательства со стороны детей
Сибиряк проехался на велосипеде в сорокаградусный мороз и восхитил соцсети
Все материалы
Ценности
Это норма
Мужчины в юбках и БДСМ-курсанты: почему это модно?
Итальянцы покаялись за расистский лак для ногтей
Уггам предрекли печальный конец
Мария Захарова рассказала о своей манхэттенской шубе
Собаки отберут работу у моделей
Трамп и Обама останутся без свадебного торта
Принца Гарри и его невесту превратили в ужасающих кукол
Все материалы
Путешествия
Разбор полетов: над Москвой едва не столкнулись два самолета
Что такое опасное сближение и почему оно часто заканчивается катастрофой
Российские отели попали в черный список
Пассажирка испытала отвращение при виде сексуальных стюардесс
Владелец отеля опозорил блогера и выставил за это огромный счет
Появились подробности женской драки в бизнес-классе российского лайнера
Женщины подрались в бизнес-классе, задержали вылет в Москву и попали на видео
Ирландский отель пристыдил блогера за просьбу о бесплатном номере
Все материалы
Из жизни
«Они считали, что русские страшные, грубые и злые»
История москвича, перебравшегося в Англию, а потом в Германию
Из мира Барби
Некоторым людям мало играть в куклы. Они ими становятся
Хлебнули лиха
Богачи Кремниевой долины подсели на грязную воду. Но сами они об этом не знают
Мужчина сбросил полцентнера ради зачатия ребенка
Пускающий кольца дыма четырехлетний курильщик поразил Китай
Три тысячи голодных обезьян разорили две деревни в Таиланде
Студент написал всем Клаудиям в поисках потерянной девушки из Tinder
Все материалы
Модели Jeep, про которые вы не знаете
Необычные, редкие и практически неизвестные машины марки Jeep
Песок, вода и медные трубы
Как прошла тяжелейшая гонка на планете: лучшие фотографии «Дакара–2018»
«Не покупайте электромобили!»
Глава Fiat Chrysler рассказал, каким будет кроссовер Ferrari
Снимите это немедленно!
Самые безвкусные примеры украшения автомобилей
Обновленный Toyota Land Cruiser Prado превратили в «рабочую лошадь»
Показан роскошный «Логан» с салоном от «Мерседеса»
Jeep раскрыл внешность семиместного внедорожика
Все материалы
Разврат какой-то
Сможете ли вы отличить порностудию от квартиры в Москве?
Копить надо было
В России наступает ипотечная депрессия. Что делать?
«Никогда бы не подумала, что москвичи могут так жить»
Провинциалка искала в столице дешевую квартиру, а попала в кошмар наяву
Жители КапотниЧужой район
Москву окружат гетто для мигрантов
На новосибирца завели уголовное дело из-за шутки над соседом
Россиянин поселил в своей квартире двух львов
В петербургской квартире под слоями краски нашли уникальные росписи
Все материалы