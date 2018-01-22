Порошенко вернул в Донбасс пленную с ампутированными конечностями

Украина передала самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР) женщину, которую помиловал президент страны Петр Порошенко. Об этом сообщила в Facebook первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко.

«Эта женщина обратилась к президенту с просьбой о помиловании, полностью признала свою вину, она получила тяжелые увечья во время совершения преступления, у нее ампутированы конечности и есть младенец», — пояснила она.

По словам Геращенко, Порошенко принял такое решение ради освобождения пленных украинской армии в Донбассе. Согласно договору, ДНР должна передать Киеву одного из военных в ближайшее время.

Противостояние между украинскими силовиками и ополченцами самопровозглашенных республик Донбасса длится с весны 2014 года. Тогда киевское руководство, пришедшее к власти в результате государственного переворота, объявило о начале антитеррористической операции для подавления протестов жителей востока страны. Западные страны и Украина регулярно причисляют Россию к одной из сторон конфликта, Москва в свою очередь опровергает эти утверждения.

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