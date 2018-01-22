Бразильский «король пляжа» 22 года прожил в замке из песка

mirror.co.uk

Мужчина из Бразилии 22 года прожил в песочном замке. Об этом сообщило издание The Mirror.

44-летний Марсио Мицаель Матолитас (Marcio Mizael Matolias), более известный среди жителей как Король Марсио, сам чинит замок и должен постоянно следить за ним. В свободное от работы над замком время он читает, рыбачит и играет в гольф. Несмотря на роскошный экстерьер, внутри его жилище площадью всего три квадратных метра полностью заполнено книгами.

Материалы по теме Что ты лепишь Невероятно красивые замки из песка в фотографиях из Instagram

«Люди отдают заоблачные деньги за жилье с видом на море, а мне даже за квартиру не надо платить, и живу я отлично», — сказал Матолитас. По его словам, у жилья всего один недостаток: в нем бывает очень жарко по ночам, так как песок удерживает тепло. Поэтому иногда Марсио приходится ночевать у друга. Но предпочитает «король пляжа» спать у своих владений.

Мужчина признается, что живет на пляжах всю жизнь. Матолитас также носит корону и скипетр и с удовольствием фотографируется с туристами на фоне своих владений.

В середине января в Екатеринбурге фотограф-любитель Анастасия Попельская обнаружила «барак Снежной королевы» — заиндевевший дом, в котором не отключили отопление. В помещении прорвало трубы, поэтому сочетание пара и холода создало необычный интерьер. По словам мужа Попельской, он напоминает «маленький лес изо льда».

Больше ада и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подпишись!