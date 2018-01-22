Севастополь первым принял стратегию нулевой смертности на дорогах

Правительство России утвердило новую стратегию по достижению нулевой смертности на дорогах. Первым из российских регионов, присоединившихся к ней, стал Севастополь, сообщили «Ленте.ру» в понедельник, 22 января.

«Севастополь первым в России принял решение официально присоединиться к стратегии нулевой смертности на дорогах, провозглашенной правительственной комиссией по безопасности дорожного движения», — заявил губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников.

Отмечается, что глава города поручил департаментам подготовить дорожную карту для достижения цели «Ноль погибших на дорогах» еще 18 декабря прошлого года.Стратегия была разработана по поручению президента Владимира Путина. Она закрепила показатели, к которым должны стремиться власти российских регионов для сокращения числа погибших в результате ДТП в ближайшие годы. Так, до 2024 года число погибших на 100 тысяч населения должно снизиться втрое, а к 2030 году — до нуля.

Достичь подобных показателей планируется, в частности, за счет повышения требований к уровню знаний и навыкам управления машиной начинающих водителей. Кроме того, стратегия подразумевает дальнейшее ужесточение наказания за вождение в нетрезвом виде и принятие мер, направленных на соответствие технического состояния автомобилей современным требованиям. Минэкономики уже подготовило план по реформированию техосмотра с помощью поправок к КоАП, УК и другим законам.

Кроме того, авторы стратегии надеются расширить применения камер видеонаблюдения, а также продолжить развивать механизмы экономического стимулирования соблюдения ПДД, в том числе за счет пересмотра ряда штрафных санкций.

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