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Губернатор Дмитрий Овсянников убедил заксобрание принять бюджет Севастополя

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Заксобрание Севастополя во вторник, 26 декабря, с третьей попытки приняло в окончательной редакции бюджет города на 2018 год и плановый период 2019-2020 годы, передает ТАСС.

Ранее, на внеочередном заседании заксобрания, 22 декабря, депутаты дважды голосовали за принятие трехлетнего городского бюджета, однако оба раза им не хватало одного голоса: за бюджет голосовало 12 из 24 депутатов.

По информации агентства, своевременному принятию бюджета помешали споры и разногласия по вопросу о сокращении фонда оплаты труда заксобрания и контрольно-счетной палаты (КСП) города на 33 миллиона рублей. Как отмечал директор департамента финансов правительства Севастополя Владимир Штоп, из-за этих разногласий работники бюджетной сферы могли не получить в январе ежегодную надбавку к зарплате, так как документ должен быть принят до конца 2017 года.

Депутат заксобрания Борис Колесников ранее заявлял, что голоса депутатов делились поровну. «Нас изначально делят на две группы — "чаловские" (сторонники депутата Алексея Чалого) и "прогубернаторские". Алексей Михайлович [Чалый], он действительно имеет авторитет и уважение у части депутатов. Депутаты часто слушаются его», — говорил Колесников.

Источник в городском правительстве сообщил, что губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников выразил большую обеспокоенность по данному вопросу и настоятельно рекомендовал правительству и заксобранию преодолеть разногласия в кратчайший срок.

25 декабря правительство повторно внесло в городской парламент проект бюджета и депутаты с третьей попытки рассмотрели законопроект сразу в двух чтениях.

«За 18, против один, воздержались трое, всего проголосовали 22 депутата. Решение принято», — огласила результаты голосования спикер заксобрания Екатерина Алтабаева.

«Принятие бюджета города Севастополя в варианте, предложенном правительством, фактически первое крупное поражение группы депутатов, аффилированной с Алексеем Чалым и его первое крупное поражение во властном пространстве», — считает крымский политолог Дарья Маковская.

Ранее сообщалось, что Чалый, которого называют одним из героев «русской весны», планирует сдать депутатсктй мандата. Вместе с ни, якобы могут уйти еще несколько парламентариев.

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