Севастопольские власти защитят крепость в Балаклаве

Власти Севастополя остановят проведение незаконных земляных работ в районе крепости Чембало в Балаклаве, которая является объектом культурного наследия федерального значения. Как сообщили во вторник, 19 декабря, в пресс-службе правительства региона, данный вопрос находится на личном контроле губернатора Дмитрия Овсянникова.

«Получив вчера обращение по данной проблеме от депутата Законодательного собрания Севастополя Юрия Круглова, я поручил руководителям профильных ведомств выехать на место и оперативно принять меры», — заявил Овсянников.

Управление охраны объектов культурного наследия (Севнаследие), департамент по имущественным и земельным отношениям, управление государственной регистрации права и кадастра (Севреестр), а также главное управление природных ресурсов и экологии (Севприроднадзор) уже организовали проверку по факту проведения работ в районе крепости. Как пояснил начальник Севнаследия Михаил Рязанцев, на время ее проведения на объекте будут круглосуточно дежурить представители севастопольского казачества.

В управлении земельного контроля уточнили, что акт собственности на участок площадью 800 квадратных метров был выдан нынешнему владельцу еще до 2014 года. В случае если проверка выявит незаконность предоставления прав на данные земельные участки, департамент по имущественным и земельным отношениям обратится в суд для защиты прав города.

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