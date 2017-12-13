У берегов Севастополя обнаружены древние артефакты

Научные сотрудники из Севастопольского государственного университета нашли в море неподалеку от поселка Любимовка три одинаковых железных якоря. Об этом сообщает Федеральное агентство новостей в среду, 13 декабря.

«Это промежуточный этап между свинцовыми якорями античной эпохи и основательными средневековыми. Если мы найдем керамику, то сможем точнее назвать время этого кораблекрушения», — говорится в сообщении пресс-службы учреждения.

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Эксперты полагают, что обнаруженные находки датируются 4-5 веками Византийского периода.

Археологические работы продолжат в январе будущего года: специалисты считают, что в данном районе могут находиться другие артефакты. Обнаруженные якоря собираются законсервировать, чтобы они не разрушились, уточняет «Интерфакс».

В апреле в окрестностях Керчи археологи нашли древнегреческий склеп, построенный во времена Александра Македонского. Захоронение достигает десяти метров в длину. Непосредственно в склепе были найдены бронзовые и железные гвозди, фрагменты чернолаковой парадной посуды. В слое заполнения склепа, относящемся к этапу переиспользования-подзахоранения, — обломки южнопонтийской псевдокосской амфоры, относящиеся ко второй половине I века до нашей эры, фрагменты краснолаковой посуды, однорожковый светильник, красноглиняная урна, две фаянсовые подвески в виде скарабея и беса.