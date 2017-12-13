Крым
 
Все круги новостного ада. Подпишись на дьявольский Telegram «Ленты.ру»!→
Последние новости
Почти половина россиян «существенно» пострадала от экономического кризиса
Более трети россиян с оптимизмом заглянули в будущее
Житель Подмосковья развязал квартирную войну с младенцем  
Названы вредные для мужской потенции виды спорта
Российских футболистов на ЧМ-2018 ожидают допинговые провокации
Рекламу китайских кроссовок заблокировали из-за «волосатой ловушки»
Боксер Фьюри замерз в плюсовую температуру и укутался в шубу

Губернатор Севастополя назвал ключевую задачу своей работы

Перейти в «Мою Ленту»
Дмитрий Овсянников
Дмитрий Овсянников

Правительство Севастополя постоянно работает над упрощением ведения бизнеса в регионе. Об этом на расширенном заседании Совета по улучшению инвестиционного климата сказал губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников, сообщает сайт правительства региона.

По словам Овсянникова, в Севастополе активно используется опыт Агентства стратегических инициатив. «Убежден, что поддержка Агентства позволит нам более динамично внедрять лучшие региональные практики социально-экономического развития», — отметил губернатор.

В ходе заседания, в котором приняли участие представители «Опоры России», «Деловой России», Торгово-промышленной палаты и бизнесмены, , было принято решение создать постоянно действующий орган по защите прав предпринимателей и обеспечению свободного взаимодействия между государством и бизнесом.

Кроме того, при Совете будет создан ряд отраслевых рабочих групп по вопросам судостроения, имущественных и земельных отношений, виноделию и отдельным вопросам сельского хозяйства.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Губернатор Севастополя нашел способ пополнить кадровый резерв госслужащих
Губернатор Севастополя открыл новый стадион и посетил стройплощадку «Тавриды»
Овсянников назначил помощника по ключевым коммуникациям
Другие материалы рубрики
Крым11:2627 ноября

Земля-воздух

Как в Крыму решают транспортный вопрос
20:24 9 декабря

В Крыму задумали создать «Криптокрым»

15:26 8 декабря

Глава Минэкономразвития Крыма подал в отставку

19:2616 августа

Организаторы фестиваля «Опера в Херсонесе» рассказали о деталях мероприятия

Крым00:0811 августа

Знойное дыхание «Люцифера»

Как Крым спасается от аномальной жары
13:3011 декабря

Губернатор Севастополя нашел способ пополнить кадровый резерв госслужащих

16:4812 декабря

Госдолг исключили из бюджета Севастополя на следующие три года

15:14 7 декабря

Аксенов признался Путину в любви

Крым15:1011 ноября

С гербом и мячом

Как власти Севастополя спасают главный футбольный клуб города
20:3214 августа

Пограничники помогли вернуться домой дрейфовавшему три дня в море украинцу

14:11 6 декабря

В Крыму пообещали прекратить вещание украинского радио

13:50 9 августа

Дрейфовавший три дня в Черном море украинец рассказал о своем приключении

Россия
«Дикие люди проявили дикость — удивляться нечему»
Студента заставили извиниться, но он готов продолжить спор с кавказцами
Смеяться грешно
Кто надрывает животы на концертах Петросяна: беспощадный репортаж из преисподней
«Если тебе не на работу — пей»
Почему русские рабочие не могут жить счастливо
Бомж заживо сварил двух бездомных ради металлолома
Более трети россиян с оптимизмом заглянули в будущее
В Москве загорелся Главный павильон ВДНХ
Россию обязали выплатить 99 тысяч евро пострадавшим от пыток в полиции
Все материалы
Мир
Они ушли
Русские покидают Сирию. Там остаются тысячи террористов, а войне не видно конца
«Этим проклятым американцам мы еще покажем!»
Афганцы полюбили русских и возненавидели США
В США разработали план действий на случай «майдана» в КНДР
Ким Чен Ын захотел превратить Северную Корею в сильнейшую ядерную державу в мире
Вертолет США «бомбанул» и травмировал школьника в Японии
Тиллерсон назвал приоритет США на Украине
Испанец поплатился жизнью за подтяжки
Все материалы
Бывший СССР
Нил УшаковЗа двумя зайцами
Мэр Риги Ушаков забыл о русских и поглядывает на Запад
В Киеве заговорили о прекращении железнодорожного сообщения с Россией
Саакашвили захотел стать премьер-министром Украины
На Украине решили судить работников за требование повысить зарплату
Названа сумма вознаграждения за расстрел митингующих на Майдане
В Киеве поймали оружейного барона
Владимир ПлахотнюкУсатый против Дона
За что Россия открыла охоту на богатейшего политика Молдавии
Все материалы
Экономика
Дональд ТрампСвоих не бросаем
План Трампа: спасти богатых и сэкономить на бедных
Подсчитано количество паленой водки в магазинах
Почти половина россиян «существенно» пострадала от экономического кризиса
Таможня не нашла застрявших из-за новых требований посылок
«Теремок» призвал перестать «кланяться в ноги» McDonald's
Домашние заготовки
Почему российской строительной сфере не обойтись без отечественных алюминиевых панелей
Выплюнь бяку
Личинки, тараканы и ДНК человека — на что можно нарваться в батоне колбасы
Все материалы
Силовые структуры
Бандитский спецназ
Главный киллер ореховских знал толк в конспирации и технологиях
«Закроют меня — другие продолжат»
Бывший полицейский разоблачал коллег и теперь рискует сесть
Судьба офицера
Полицейский убил коллегу, покончил с собой и оставил сиротами троих детей
Москвич расправился с 12 фазанами в парке Горького и попал в колонию
Юных любовников отправили за решетку за попытку убить родителей
Полицейского заподозрили в изнасиловании девочек из неблагополучных семей
Темные времена
Лихие 90-е: спецпроект «Ленты.ру»
Все материалы
Наука и техника
«Караваны русов доходили до Багдада»
Украинский историк про Русь с маленькой буквы
Пробила дно
Планета-пришелец расколола Землю и сдвинула континенты
Проект наземной мобильной версии электромагнитной пушкиИ так сойдет
Америка прекратила разработку сдерживающего Россию оружия
Раскрыто условие долгой жизни
Названы вредные для мужской потенции виды спорта
Названы опасные последствия двукратного сокращения суток
Пролетевший мимо Земли Оумуамуа назвали кораблем пришельцев
Все материалы
Спорт
Антон ШипулинПогнали: Россия поедет на Олимпиаду
Спортсмены выступят под нейтральным флагом, но есть и другой вариант
И так дома посидят
Российскую сборную пугают дисквалификацией. Но доказательств пока нет
Боксер Фьюри замерз в плюсовую температуру и укутался в шубу
Российских футболистов на ЧМ-2018 ожидают допинговые провокации
Россияне смогут пройти с национальным флагом на ОИ-2018
Решение отстранить россиян от Олимпиады МОК принял под давлением
Безногий Писториус травмировался во время драки в тюрьме
Все материалы
Культура
«За деньги девчонки торгуют любовью»
Чему научили нас первые советские рэперы
«Вся рок-н-ролльная Москва плотно сидела на кислоте»
«Наутилус Помпилиус», золото тещи и расширение сознания Ильи Кормильцева
Слишком много знали
Кто предсказал гибель «Титаника», теракт 11 сентября и тоталитаризм
Названы самые популярные в 2017 году российские знаменитости
Героизирующий батальон украинских радикалов фильм получил премию в России
В черный список сценариев вошли ленты о нацистах, секс-роботах и русских хакерах
«Некоторые из них педерасты»
Скандальный балет Серебренникова «Нуреев» собрал в Большом всю российскую элиту
Все материалы
Интернет и СМИ
Не зашло: кавказцы заставили Comedy Woman извиниться
После шутки об ингушке-эскортнице они атаковали офис ТНТ
Уличная магия
Иногда все самое необычное происходит прямо у вас под носом
Бузовой не снилось
Участники американского «Дома-2» заработали миллионы на сексе и чистке туалетов
Рекламу китайских кроссовок заблокировали из-за «волосатой ловушки»
Знаменитости передумали дружить с школьником со странным носом из-за расизма
Создан инструмент для создания порно с голливудскими актрисами
Первый канал отказался от «Бабьего бунта» и хайпа Бузовой
Все материалы
Ценности
С новым хайпом
Кроссовки-носки и кепки миллиардера: в 2017 году нам не запретили красиво жить
«Я послушная жена и нежная девочка»
Ксения Собчак боится мужа, Рамзана Кадырова и нитратов
Адриана Лима зареклась раздеваться без повода
Chanel выпустила «комиссарскую» фуражку с красной звездой
Мужчинам предложат выбрать крокодила для собственной куртки
В Москву завезли спортивные костюмы для невест
«Пакеты для бездомных» за тысячу долларов поступили в продажу
Все материалы
Путешествия
Вас здесь не стояло
Самые красивые места в мире
Путь далек лежит
Как совершить путешествие без неприятных последствий
Как полетали?
Ведущие западные авиакомпании обрекли пассажиров на холод и голод
Американка покурила в самолете и захотела всех убить
Грузия подсадит туристов на марихуану
Путин заявил о готовности открыть авиасообщение с Египтом
Пассажиров в уродливых свитерах пропустят в самолеты без очереди
Все материалы
Из жизни
Петух — любовник Сатаны
В прошлом животных сжигали и били током. Теперь люди отдают деньги бобрам
Африканский феминизм
Чем живет самая красивая девушка во Вселенной
«Французские мужчины ужасно боятся русских женщин»
История москвички, переехавшей в Париж
Индианка попыталась выдать облитого кислотой любовника за убитого мужа
Бойфренд порнозвезды рассказал о секретах семейного счастья
Австралиец завещал свое тело полигону с разлагающимися непогребенными трупами
В Индии вся деревня вышла спасать тонущего в грязи слона
Все материалы
Тест-драйв лучшей BMW M5
Знакомимся с первой полноприводной «эмкой» на серпантинах Португалии
Самые редкие версии BMW M5
Эксклюзивные M5 для пуристов, арабских шейхов и просто прогулок с ветерком
Невероятные стартапы, которые изменят жизнь водителей
Автомат по продаже машин, встроенный алкотестер и так далее
Самые необычные фары в истории
Головная оптика, от которой можно офонареть
«Один из самых желанных довоенных спорткаров» уйдет с молотка
Первый россиянин получил Bugatti Chiron за 240 миллионов рублей
Покупателям Audi за 400 тысяч долларов подарят планшет с картинками
Все материалы
«Меня не убили, просто развели»
Россиянка влюбилась по уши и лишилась жилья
Что-то встало за окном
Строения, вызывающие самые пошлые ассоциации
С собой не увезешь
Как живут российские олигархи за границей
Его ворсейшество
Бессмертные ковры возвращаются на стены российских квартир
В Тверской области деревню продали вместе с жителями
Самый известный в России бомж-болельщик присмотрел дом в Краснодаре
СМИ сообщили о гибели известного руфера
Все материалы