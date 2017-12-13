Губернатор Севастополя назвал ключевую задачу своей работы

Правительство Севастополя постоянно работает над упрощением ведения бизнеса в регионе. Об этом на расширенном заседании Совета по улучшению инвестиционного климата сказал губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников, сообщает сайт правительства региона.

По словам Овсянникова, в Севастополе активно используется опыт Агентства стратегических инициатив. «Убежден, что поддержка Агентства позволит нам более динамично внедрять лучшие региональные практики социально-экономического развития», — отметил губернатор.

В ходе заседания, в котором приняли участие представители «Опоры России», «Деловой России», Торгово-промышленной палаты и бизнесмены, , было принято решение создать постоянно действующий орган по защите прав предпринимателей и обеспечению свободного взаимодействия между государством и бизнесом.

Кроме того, при Совете будет создан ряд отраслевых рабочих групп по вопросам судостроения, имущественных и земельных отношений, виноделию и отдельным вопросам сельского хозяйства.

