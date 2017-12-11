Губернатор Севастополя нашел способ пополнить кадровый резерв госслужащих

Губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников готов пригласить на работу в органы государственной исполнительной власти региона победителей всероссийского конкурса молодых управленцев «Лидеры России». Соответствующее заявление он сделал на заседании правительства в понедельник, 11 декабря, передает ТАСС.

«Сегодня в Ростове-на-Дону открывается региональный финал Южного федерального округа открытого конкурса молодых управленцев "Лидеры России". Триста человек из почти 18 тысяч сегодня участвует, порядка 30 человек будут победителями и будут участвовать в российском финале. Лично я готов каждого из этих тридцати рассмотреть на работу в органы государственной власти на руководящих должностях», — сказал Овсянников.

На заседании правительства Севастополя директор департамента аппарата губернатора и правительства Севастополя Виктор Голубев представил доклад о реализации кадровой политики в городе. Так, по его словам, штат чиновников укомплектован на 90 процентов: всего работает более двух тысяч госслужащих, а нехватка составляет 221 человек.

Он также уточнил, что за текущий год было уволено более 400 чиновников, в том числе и в связи с должностными нарушениями. При этом численность кадрового резерва госслужащих в Севастополе превышает 600 человек, подчеркнул Голубев.

В конце ноября руководитель администрации российского президента Антон Вайно заявил, что победители конкурса «Лидеры России» могут быть востребованы не только на госслужбе, но и в компаниях с государственным участием.

Конкурс «Лидеры России» стартовал 11 октября. Проект входит в платформу «Россия — страна возможностей» и направлен на поддержку молодых, но состоявшихся управленцев. В общей сложности на конкурс было подано более 199 тысяч заявок.