Овсянников назначил помощника по ключевым коммуникациям

Губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников представил своего нового помощника Олега Берковича. Он известен по крупным

медиа и гуманитарным проектам. Об этом сообщает пресс-служба правительства города.

«В качестве помощника губернатора я сфокусируюсь на областях, затрагивающих коммуникацию в самом широком смысле. Это городская среда, общественные пространства — парки и скверы, архитектурные проекты, культура, туризм, молодежная политика, информационная политика», — сказал Беркович «Ленте.ру».

Он добавил, что намерен стать тем человеком, кто все время держит в памяти и на контроле все ключевые точки тех или иных больших проектов, где задействованы разные структуры исполнительной власти.

Материалы по теме Древность и классика Как в Севастополе готовили и провели фестиваль «Опера в Херсонесе»

Новый помощник Овсянникова хоть и не имеет собственного опыта работы на госслужбе, но неоднократно успешно взаимодействовал с государственными структурами. Так при его участии агентство «Апостол» успешно взаимодействовало в том числе с государственными компаниями «Ростех», «Аэрофлот», «Калашников».

Беркович известен большим количеством успешных медиа- и гуманитарных проектов, в том числе реализованных в сотрудничестве с государством: работа с комиссией по безопасности дорожного движения при Правительстве РФ по федеральному проекту «Опасное вождение», театральный фестиваль «Толстой Weekend», проходящий при поддержке правительства Тульской области и Министерства культуры РФ, фестиваль экстремальных видов спорта X-Fest и фестиваль «Опера в Херсонесе», реализованные при поддержке правительства Севастополя. «Оперу в Херсонесе» посетили президент России Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев.

Ожидается, что такие новые и уже доказавшие свою успешность люди должны принести положительные перемены в жизнь города, стать основой молодой команды всенародно избранного губернатор.

Кроме Берковича, согласно сведениям официального портала правительства Севастополя, помощниками Дмитрия Овсянникова являются Григорий Буйлов (пресс–секретарь), Кирилл Богданов (занимается организационными вопросами) и Михаил Вавилов (представляет губернатора в заксобрании города, возглавляет правовое управление правительства Севастополя).