Овсянников запустил в Севастополе новые троллейбусы

Врио губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников и министр транспорта России Максим Соколов запустили на городские маршруты 37 новых троллейбусов. Об этом 16 июля сообщает пресс-служба регионального правительства.

«Троллейбусы изготовлены на саратовском заводе "Тролза" из качественных комплектующих российских производителей», — отметил глава Минтранса.

Транспортные средства оснащены современной навигационной системой ЭРА-ГЛОНАСС, кондиционерами, специальными местами для людей с ограниченными физическими возможностями, а также обладают возможностью автономного хода, добавили в пресс-службе.

Овсянников в свою очередь заявил, что в рамках программы лизинга Севастополь получит 78 троллейбусов. «Мы продолжаем совершенствовать транспортную систему города, делать её удобной для всех категорий населения», — подытожил врио губернатора.

В июне сообщалось, что правительство Севастополя введет на территории города единую карту, которая даст возможность осуществлять безналичную оплату проезда в общественном транспорте. «Мы рассчитываем, что система сделает прозрачными пассажиропотоки в общественном транспорте и введет прозрачную систему учета перевозимых в общественном транспорте льготников», — прокомментировал Овсянников.