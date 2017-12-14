В Севастополе обсудили проект развития улично-дорожной сети

В Севастополе завершились публичные слушания проекта плана развития улично-дорожной сети города с учетом внесенных поправок. В частности, обсудили проблемы неоформленных земельных участков или имеющих признаки самозахвата. Об этом сообщил директор Департамента архитектуры и градостроительства Александр Моложавенко, отмечается на сайте правительства города.

«До момента публичных слушаний были успешно проведены более двух тысяч индивидуальных встреч и консультаций с жителями города. В результате конструктивного общения с горожанами около 50 процентов предложений жителей города было внесено в план проекта. Основная задача разработчиков — в совместной работе с горожанами выработать общий проект документа. Жители города приняли активное участие в обсуждениях, предложения граждан учтены. Все мы понимаем, что проект — предварительная версия документа, которая еще будет обсуждаться. Мы ведем открытый диалог с горожанами», — заявил Моложавенко.

Он добавил, что распоряжением Департамента архитектуры и градостроительства подготовлен состав экспертной комиссии, который в течение последующего месяца рассмотрит все предложения жителей города, озвученные на публичных слушаниях.

Протяженность магистральной улично-дорожной сети составляет 171,7 км.

Проект планировки и межевания включает не только существующие дороги, но и земельные участки, которые необходимы для развития дорожной сети: расширения проезжей части, прокладки дорожных коммуникаций, благоустройство дополнительных пешеходных зон.

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