Губернатор Севастополя оценил готовность города к холодам

Две новейшие мобильные газотурбинные электростанции (МГТЭС) ввели в эксплуатацию в Севастополе, их работу проинспектировал губернатор Дмитрий Овсянников. Об этом сообщает портал sevastopol.su в четверг, 14 декабря.

Всего в настоящее время в Севастополе функционируют шесть блоков общей мощностью 135 МВт, уточнил губернатор. «Суммарной мощности хватает на все потребности города. В случае понижения температуры ниже минус 10 градусов есть план действий. Существуют региональный штаб, инструкции, ввод дополнительных мощностей как у мобильных МГТС, так и у наших установок. В зависимости от степени понижения температуры могут вводиться дополнительные ограничения. Но в целом вся система готова к работе в такой ситуации», — подчеркнул Овсянников.

Он также отметил, что Министерство энергетики России контролирует и строительство севастопольской ТЭС, запуск которой дополнительно покроет потребность города в электроэнергии. «Опасений, что в нужное время у нас не окажется мощностей, нет», — резюмировал он

В августе текущего года Минэнерго сообщило, что потребление электроэнергии в Крыму из-за жары побило рекорд, установленный в 2012 году. Это связано с активным использованием кондиционеров в пик курортного сезона.