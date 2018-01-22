Жители Юго-Восточной Азии распробовали отдых на Кольском полуострове

В новогодние праздники Мурманскую область посетило на 10 процентов больше туристов, чем в прошлом году — 33 тысячи человек. Об этом сообщили ТАСС в региональном правительстве в понедельник, 22 января.

Наиболее ощутимо растет число отдыхающих, прилетевших на Кольский полуостров из стран Юго-Восточной Азии.

В ноябре 2017 года сообщалось, что за девять месяцев прошлого года Россию посетили 840 тысяч китайцев, что на четверть больше, чем за тот же период 2016 года. Из них 296 тысяч побывало в Москве. Однако большое число туристов приезжает из Поднебесной, чтобы полюбоваться природой Русской Арктики, Байкала и Сибири.

Как правило из Китая в Россию приезжают женщины в возрасте 50 лет, сообщает, Travel Russian News. За два года туристы помолодели. В 2015-м их средний возраст составлял 58 лет.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!