Уггам предрекли печальный конец

Модные эксперты предположили, что скоро угги перестанут быть базовой обувью и потеряют популярность. Об этом в понедельник, 22 января, сообщает HypeBae.

По их данным, ставшие в начале 2000-х годов популярными сапоги все меньше покупаются в магазинах компании Ugg. Эксперты привели три причины, по которым, как они считают, нельзя забывать про подобную обувь.

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Первой они назвали тот факт, что компания создает угги в коллаборации с известными дизайнерами, благодаря чему они приобретают новые оттенки и принты. Также отмечается, что это самая удобная зимняя обувь, которая подойдет для любой ноги. Кроме того, она отвечает новой тенденции «уродливости» в моде.

18 января сообщалось, что французский бренд Y/Project совместно с маркой Ugg выпустил высокие угги-ботфорты. В социальных сетях восприняли новую коллекцию негативно. «О боже, какого черта я на это посмотрел. Это отвратительно», — написал один из пользователей.

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