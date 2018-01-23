Ученый рассказал о звонке Ноя сыну по допотопному телефону

Турецкий ученый Явуз Эрнек заявил, что Ной до Всемирного потопа разговаривал со своим сыном по мобильному телефону. Он отметил, что «у него есть доказательства», сообщает Hürriyet Daily News.

Мужчина жалуется, что руководство университета в Стамбуле, где он в настоящее время преподает, попросило его прекратить навязывать окружающим «свою бредовую теорию». Это произошло после интервью телеканалу TRT 1, в котором он рассказал о своей точке зрения.

«Они разозлили меня во время телешоу. Я мог бы нормально объяснить свою теорию. Но когда я внезапно произнес "мобильный", все стали мне возражать. Если бы они оставили меня в покое, я мог бы доказать свои слова», — вспоминает мужчина о прошедшей передаче. Какие конкретно факты он собирался предъявить в пользу своей теории, Эрнек не уточнил.

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Мужчина, правда, признался, что после эфира ему стали писать многие телезрители, выражая свою поддержку. «Даже поступило предложение перевести мою книгу на английский», — рассказал Эрнек.

Ной — последний из допотопных ветхозаветных патриархов, происходящих по прямой линии от Адама. Согласно Библии, Ной был праведником, за это Бог спас его и его семью от потопа, повелев ему построить ковчег и взять туда также по паре животных каждого вида. От его сыновей Сима, Хама, Иафета и их жен произошли народы, заселившие весь мир.

В исламе Ной почитается в качестве пророка под именем Нух. В отличие от Библии, в Коране описывается, что в ковчеге собралась вся его семья, кроме жены и одного из сыновей по имени Йам. Он отказался плыть с отцом, надеясь спастись на горе, и в итоге погиб. По версии турецкого ученого, именно с ним и разговаривал отец до отправления ковчега.

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