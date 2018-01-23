Футболист перенес десятую операцию на съеденной инфекцией части тела

Полузащитник «Арсенала» Санти Касорла перенес десятую операцию на ахилловом сухожилии, которое, по его словам, оказалось съеденным инфекцией. Слова спортсмена приводит испанский портал RTVE.
«Были моменты, когда я задумывался о том, чтобы бросить все это. Я думал, что оно того не стоит. Если все будет хорошо, то я снова смогу сыграть на высшем уровне в следующем году. Последняя операция прошла семь недель назад, всего их было десять. Сначала состояние кожи ухудшилось, мне потребовалась пересадка. А потом мое сухожилие съела инфекция», — рассказал Касорла.
В ноябре в интервью Marca футболист рассказал, что ему могли ампутировать ногу. В кровь Касорлы попала инфекция, из-за чего у него началась гангрена. Однако своевременное лечение спасло испанцу конечность. На поврежденный участок была пересажена кожа с его руки.
В последний раз Касорла сыграл за «Арсенал» в октябре 2016 года. Изначально планировалось, что лечение продлится около трех месяцев.