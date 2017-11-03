В сети ужаснулись прооперированной восемь раз ноге футболиста

Футболист лондонского «Арсенала» Санти Касорла показал шрамы на ноге, оставшиеся после восьми операций на ахилловом сухожилии. Фото появилось в Instagram-аккаунте газеты Marca.

#LaPortada El calvario de Cazorla A post shared by MARCA (@marca) on Nov 2, 2017 at 3:32pm PDT

По информации испанского издания, футболист мог лишиться ноги после одной из операций. В кровь Касорлы попала инфекция, из-за чего у него началась гангрена. Однако своевременное лечение спасло испанцу ногу. «Врачи говорили мне, чтобы я радовался, что снова смогу гулять с сыном», — сказал спортсмен.

«Ужасная травма», — написал один из пользователей Instagram. Другой отметил, что не каждый бы выдержал такое испытание. Третий добавил, что не мог долго смотреть на экран и пожелал футболисту скорейшего восстановления.

Испанец повредил ногу в октябре 2016 года. Ожидалось, что восстановление футболиста займет около трех месяцев, на данный момент 32-летний Касорла продолжает лечение. Спортсмен планирует вернуться к тренировкам в январе 2018 года.