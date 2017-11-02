Защитник «Эвертона» получил тяжелую травму после неудачного падения

Защитник английского «Эвертона» Куко Мартина получил травму позвоночника в матче четвертого тура группового этапа Лиги Европы с «Лионом». Видео было опубликовано на странице OL_Plus в Twitter.

Футболист столкнулся с в воздухе с нападающим «Лиона» Максвеллом Корне и неудачно упал на спину. Эпизод произошел в первом тайме встречи. Мартина не сумел подняться на ноги, ему на протяжении семи минут оказывали помощь, зафиксировали шею, после чего унесли на носилках.

28-летний футболист проведет ночь в больнице «Лиона», где его обследуют. У него подозрение на перелом позвоночника.

Встреча прошла в четверг, 2 ноября, в Лионе и завершилась победой местного клуба со счетом 3:0.