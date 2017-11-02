Плющенко предложил посадить Авербуха на муравейник

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко предложил посадить на муравейник бывшего фигуриста и тренера Илью Авербуха. Об этом спортсмен заявил в интервью «Комсомольской правде», рассказывая о критике со стороны коллеги после своего отказа выступать на Олимпиаде-2014 в Сочи.

Плющенко напомнил, что снялся с Игр из-за травмы и предстоящей тяжелой операции, однако Авербух публично высказал предположение, что олимпийский чемпион сделал это ради участия в собственном шоу. «Они [команда Авербуха] начали кричать, что никакой операции у меня не было, что я снялся с Олимпиады, побоявшись соперников. Кого мне бояться, тем более в Сочи? Смешно! (...) А Авербух начал кричать: мол, теперь Плющенко поедет в тур зарабатывать деньги», — заявил спортсмен.

«За такие слова надо сажать на муравейник. Говорят, что шоу-бизнес гнилой, но, как оказалось, есть люди с гнильцой и в спорте», — добавил Плющенко.

Фигурист уверен, что причиной такого поступка стала конкуренция. «После окончания любительской карьеры я начал делать шоу с командой. Потратил большие деньги, пригласил хороших спортсменов. Поднял в России, да и в мире планку ледовых шоу», — заявил он.

Спортсмен пояснил, что у Авербуха параллельно был тур в эти же даты, что и его шоу. «Их билеты не продавались. Чтобы переманить людей на свою сторону и показать, какой я негодяй, они начали кричать, что никакой операции у меня не было, что я снялся с Олимпиады, побоявшись соперников», — отметил Плющенко.

В конце марта 2017 года Плющенко объявил о завершении карьеры. В активе фигуриста два золота Олимпийских игр (2006, 2014) и три титула чемпиона мира (2001, 2003, 2004).