Спорт
 

Плющенко рассказал о вреде «Ледникового периода» для Сотниковой

Перейти в «Мою Ленту»
Аделина Сотникова
Аделина Сотникова

Выступление в телешоу «Ледниковый период» навредило олимпийской чемпионке в женском одиночном катании фигуристке Аделине Сотниковой. Об этом «Р-Спорт» заявил тренер спортсменки — двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко.

«Если на тот момент был запланирован спортивный сезон, то никаких "ледниковых проектов" не должно было быть. Шоу в таких случаях должны быть сведены до минимума. И то, катать на них нужно не показательные номера, а короткую и произвольную программы. Тогда это будет идти в "плюс"», — заявил специалист.

27 августа, стало известно, что Сотникова пропустит весь сезон-2017/18, в том числе и Олимпиаду в Пхенчхане, из-за травмы.

«Ледниковый период» — еженедельное шоу на Первом канале. По условиям проекта, дуэты, составленные из профессионального фигуриста и известной персоны-любителя, соревнуются в парном катании. В 2016 году Сотникова в паре с актером Александром Соколовским одержала победу в шоу.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Телепроект прошлого года шел фигуристке Сотниковой во вред - Плющенко
Плющенко пристыдил раскритиковавших Сотникову специалистов
Мутко прокомментировал снижение результатов Сотниковой и Липницкой
Последние новости
Генконсульство России в Сан-Франциско назвало число выданных за год виз
Грузовик въехал в сбившую пешехода легковушку на трассе «Дон» в Подмосковье
Плющенко рассказал о вреде «Ледникового периода» для Сотниковой
Популярный блогер стал мэром американского города и запретил натуралов
СМИ узнали о растущем недовольстве Трампа работой госсекретаря
В сети ошалели от божественности «двойного метакота»
Сеул отказался размещать в Южной Корее американские ядерные бомбы
Другие материалы рубрики
Спорт00:05Сегодня

Макгрегор, отдохни

Главные боксерские бои сентября
21:1725 августа

Гимнастка Мельникова одержала победу в личном многоборье на Кубке России

01:50Сегодня

Южный упустил победу над Федерером на US Open

00:35Сегодня

Определился соперник сборной России по полуфиналу чемпионата Европы по волейболу

Спорт11:3928 августа
Федор Кудряшов

«На Кубке конфедераций нам просто не повезло»

Футболист сборной России Кудряшов о задачах на сезон, Бердыеве и Тарасове
14:4925 августа

Нагорный выиграл личное многоборье на Кубке России по спортивной гимнастике

21:0231 августа

Проигравшая Шараповой венгерка назвала несправедливым ее приглашение на US Open

22:4031 августа

Шарапова рассказала об отношении к Серене Уильямс

Спорт00:1330 августа
Конор Макгрегор

Цирк уехал, чемпион остался

Что ждет Макгрегора после поражения от Мэйуэзера
15:1421 августа

Владимир Кличко увидел сходство между Макгрегором и своим братом

17:5331 августа

Возняцки раскритиковала решение US Open ставить Шарапову на центральный корт

19:5431 августа

Московский «Арарат» обвинил ушедшего президента в краже 20 миллионов рублей

Россия
«Вы будете нас видеть в страшных снах»
Семьи погибших шахтеров отказываются покидать Мирный
Роспотребназдор предупредил туристов о необычной болезни во Франции
«Там реально их не хватает»
Какие школы нужны за МКАД
Новый посол России в США отреагировал на закрытие генконсульства в Сан-Франциско
В России решили уменьшить дорожные знаки
Детский омбудсмен обсудила с Кадыровым возвращение детей из Ирака и Сирии
«Думал, само пройдет»
Почему каждый час от инфаркта умирают семь россиян
Все материалы
Мир
Желтый кумар
Китай превратился в марихуановую сверхдержаву
Америка уходит под воду
Техас захлебывается из-за последствий мощнейшего урагана
Эль джихадисто
Террористы подобрались вплотную к США
СМИ узнали о растущем недовольстве Трампа работой госсекретаря
Генконсульство России в Сан-Франциско назвало число выданных за год виз
Более 60 тысяч американцев попросили признать Джорджа Сороса террористом
Модель-транссексуал назвал всех белых людей расистами
Все материалы
Бывший СССР
Жители Самарканда, Узбекистан Год Ислама не видать
Что стоит за масштабными изменениями в Узбекистане
Киев отказался признать факт раздачи «миллиардов Януковича» друзьям Порошенко
Игорь ДодонТрамп на минималках
Зачем президент Молдавии объявил войну правительству и парламенту
Депутат Рады рассказал о трех сценариях введения миротворцев в Донбасс
В ЛНР рассказали об угрожающей родственникам ополченцев СБУ
МИД Белоруссии указал Киеву на недопустимость угроз
Порошенко предложили отрезать Крым от материка каналом
Все материалы
Финансы
Сланцы подмочило
Смертельная стихия оставила Америку без бензина
Крупнейшие банки мира создадут собственную криптовалюту
Свежая кровь
Мигранты высасывают деньги из Германии
В России выпущены первые исламские облигации
Промсвязьбанк добавил возможность бесплатного перевода денег на свои счета
Зарплаты бюджетников поднимут в ближайшие полгода
Ткачев изменил отношение к турецким помидорам
Все материалы
Бизнес
По самые помидоры
Российскую экономику не спасут даже овощи
«Ласточка» готова покорить регионы
Завод «Уральские локомотивы» представил электропоезд повышенной комфортности
«Мы сделали ставку на цифровых абонентов»
Коммерческий директор компании «МегаФон» о перспективах мобильного бизнеса
«Газпром» проложил 220 километров «Турецкого потока»
В Россию с 1 сентября разрешат ввозить турецкие кабачки и тыквы
АИЖК разработает стратегию развития города Свободный
Медведев сменил главу «Россетей»
Все материалы
Силовые структуры
Умар ДжабраиловНочной Умар: бизнесмен устроил стрельбу в столичном отеле
На бывшего сенатора от Чечни Джабраилова завели дело о хулиганстве
Отдали честь
Что бывает, когда женщины в форме забывают о том, что они полицейские
Судебная «Тройка»
Хакер Путин бесплатно катался в метро, а прокурор Медведев решил его посадить
Сеул отказался размещать в Южной Корее американские ядерные бомбы
Джабраилов объяснил стрельбу в отеле проверкой оружия
Пентагон уточнил численность американских военных в Афганистане
По факту задержки зарплаты работникам консервного завода ФСИН завели дело
Все материалы
Наука и техника
Пир во время войны
Неизвестные фотографии Второй мировой
Пуск Falcon 9Отжали
SpaceX принялась хоронить «Роскосмос»
Пуск ракеты Minotaur 1 С того света
Украина снабдила США козырем в космической гонке
Открыт простой способ прогнозирования продолжительности жизни
Названа главная причина смерти во время секса
Раскрыт способ сделать секс приятным для обоих партнеров
Пицца лучше денег и похвалы заставила людей работать
Все материалы
Спорт
Макгрегор, отдохни
Главные боксерские бои сентября
Федор Кудряшов«На Кубке конфедераций нам просто не повезло»
Футболист сборной России Кудряшов о задачах на сезон, Бердыеве и Тарасове
Конор МакгрегорЦирк уехал, чемпион остался
Что ждет Макгрегора после поражения от Мэйуэзера
Плющенко рассказал о вреде «Ледникового периода» для Сотниковой
Южный упустил победу над Федерером на US Open
Определился соперник сборной России по полуфиналу чемпионата Европы по волейболу
Проигравшая Шараповой венгерка назвала несправедливым ее приглашение на US Open
Все материалы
Культура
Что нам делать в церкви
Венеция, день 2: экотеррористы, экзорцисты и апокалипсис для чиновника
Василий Бычков«Все благополучатели выиграют и заживут»
Чем грозит ЦДХ смена собственника
Голубая лагуна
Бразильские модели и европейские актрисы на открытии Венецианского кинофестиваля
Учитель попросил МВД и ФСБ обезопасить зрителей «Матильды»
В РПЦ осудили нападение на студию режиссера Учителя
Люка заподозрили в переходе на темную сторону из-за венгерского журнала
Трейлер вымышленного сериала «Вестерос» показал «Игру престолов» в XXI веке
Все материалы
Интернет и СМИ
Во всем виноваты русские
Кто придумал раздевать ведущих перед камерой и зачем это смотрят
Популярный блогер стал мэром американского города и запретил натуралов
«Они угрожают убить меня и моим родителям угрожают»
Рыдающий парень с потекшей тушью хотел спасти Бритни Спирс, но изменил интернет
Неизвестные добыли номера телефонов звезд Instagram
В сети разозлились на испанцев за цензуру только одного из двух сосков китайца
Разоблачены хвастающиеся операциями пластические хирурги
Хакеры подсунули в топ Google вредоносный сайт о наркотиках и биткоинах
Все материалы
Ценности
Ученицы St. Stephens High School, ГонконгДевчонки — короткие юбчонки
Как самовыражаются школьницы в разных странах мира
Молодой, будешь?
Классические бренды заигрывают с поколением 20-летних
Tom Ford нашел источник соблазна в сычуаньском перце
Pandora продемонстрировала свое отношение к семейным ценностям
Американцы модернизировали «последний настоящий Porsche»
Бывшего стилиста Канье Уэста позвали в Versace
Бутик colette подготовил набор для выживания на Неделе моды
Все материалы
Путешествия
Попали в списки
Самые необычные места Северной Германии
Праздник стрелков, регата и аттракционы
Ради чего туристу ехать в Северную Германию
Треть российских авиапутешественников побывала летом за границей
Дебошира обязали выплатить американской авиакомпании 100 тысяч долларов
Обманом проникший в отель наркоман бесплатно прожил в нем три дня
Российский турист пропал во время экскурсии в Анталье
North Korean men hold propaganda billboards while a supervisor, center, watches folk dancing held in front of the Monument to Party Founding in Pyongyang, North Korea, Wednesday, June 19, 2013. The dancing performance was held to celebrate the day North Korea's late leader Kim Jong Il began his work at the central committee of the communist nation's ruling Workers' Party in 1964. «Россиянам — дешевле»
Почему стоит бросить все и поехать в Северную Корею
Все материалы
Из жизни
Большие караты
Драгоценности Ким Кардашьян всплыли в еврейском подполье
Дети и грибы
Самые популярные снимки Instagram за август
«Они любят, когда ребенка учат белые»
История башкирского рабочего, перебравшегося в Китай
Пчеловод без штанов на спор просидел полминуты на улье
В британскую пиццерию из мести подкинули зажженный фейерверк с 70 зарядами
Празднование обрезания в московской синагоге приняли за пожар
Двух львов застукали в объятиях на глазах у самки
Все материалы
Укрепление позиций
Мы поездили на 150-сильном VW Tiguan и отвечаем на главные вопросы
Самые популярные иномарки России
Какие машины иностранных брендов (и не только новые) россияне любят больше всего
Темное прошлое «Кайена»
Неизвестные обстоятельства рождения первого Porsche Cayenne
Тест: ЗЛВЧОАА
Знаете ли вы, что означают автомобильные аббревиатуры
Toyota привезет во Франкфурт новый Land Cruiser Prado
Citroen построил двухэтажный дом на колесах с душем и кухней
Ford придумал для «Линкольнов» очень сложную подсветку эмблемы
Все материалы
Моя недорогая
Топ-10 новостроек Москвы с самыми дешевыми квартирами
Агенты влияния
Риелторы зарабатывают миллионы. Как стать одним из них
Лицом к стене
Интерьеры этого заброшенного дома поразили мир
Москва вышла на первое место в Европе по количеству и высоте небоскребов
Покупку каждой четвертой квартиры на вторичном рынке в Москве признали опасной
Определены позволяющие быстро накопить на жилье в Москве профессии
Пожаловавшейся Путину жительнице Мытищ предоставят квартиру
Все материалы