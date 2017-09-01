Плющенко рассказал о вреде «Ледникового периода» для Сотниковой

Выступление в телешоу «Ледниковый период» навредило олимпийской чемпионке в женском одиночном катании фигуристке Аделине Сотниковой. Об этом «Р-Спорт» заявил тренер спортсменки — двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко.

«Если на тот момент был запланирован спортивный сезон, то никаких "ледниковых проектов" не должно было быть. Шоу в таких случаях должны быть сведены до минимума. И то, катать на них нужно не показательные номера, а короткую и произвольную программы. Тогда это будет идти в "плюс"», — заявил специалист.

27 августа, стало известно, что Сотникова пропустит весь сезон-2017/18, в том числе и Олимпиаду в Пхенчхане, из-за травмы.

«Ледниковый период» — еженедельное шоу на Первом канале. По условиям проекта, дуэты, составленные из профессионального фигуриста и известной персоны-любителя, соревнуются в парном катании. В 2016 году Сотникова в паре с актером Александром Соколовским одержала победу в шоу.