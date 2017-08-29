Плющенко пристыдил раскритиковавших Сотникову специалистов

Двукратный олимпийский чемпион российский фигурист и тренер Евгений Плющенко заявил, что ему стыдно за российских специалистов, раскритиковавших его подопечную Аделину Сотникову. Об этом спортсмен написал в своем Instagram.

«Многие коллеги, которые совсем недавно рукоплескали Сотниковой и восхваляли ее, сейчас дают весьма странные комментарии. Вместо того чтобы поддержать девочку, у которой тяжелейшая травма голеностопа, вы накинулись на нее! Мне стыдно за моих коллег, откровенно стыдно!», — отметил Плющенко.

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В воскресенье, 27 августа, стало известно, что Сотникова пропустит весь сезон-2017/18, в том числе и Олимпиаду в Пхенчхане, из-за травмы. После этого некоторые специалисты, среди которых тренеры Татьяна Тарасова и Виктор Кудрявцев, высказали мнение, что спортсменка больше никогда не вернется на свой прежний уровень.

В 2014 году Сотникова выиграла золотую медаль Олимпийских игр в женском одиночном катании. Кроме того, в ее активе два серебра на чемпионатах Европы (2013, 2014).