Двукратный чемпион мира Фернандес назвал Плющенко лучшим фигуристом в истории

Двукратный чемпион мира по фигурному катанию Хавьер Фернандес опубликовал в своем Instagram совместную фотографию с обладателем двух золотых олимпийских медалей Евгением Плющенко.

«Всегда приятно находиться рядом с лучшим фигуристом в истории. Спасибо Евгению за уделенное время», — написал испанский спортсмен под фотографией.

4 апреля этого года Плющенко стал новым тренером олимпийской чемпионки в женском одиночном катании — россиянки Аделины Сотниковой. За несколько дней до этого 34-летний фигурист объявил об окончании спортивной карьеры. В активе Плющенко золото ОИ-2006 и Игр-2014, а также три победы на чемпионатах мира (2001, 2003, 2004).

26-летний Фернандес дважды побеждал на первенствах планеты — в 2015-м и 2016-м.