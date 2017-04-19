Плющенко предложил детям заниматься в своей школе за 150 тысяч рублей в месяц

Академия фигурного катания «Ангелы Плющенко», которую возглавляет двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко, объявила цены на обучение. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В школе есть три программы подготовки: для спортсменов (12 занятий на льду, три часа хореографии и два часа ОФП в неделю), средняя (четыре часа на льду, два часа хореографии и четыре часа ОФП) и минимальная (три часа льда, час хореографии и три часа ОФП). Стоимость составляет 150, 90 и 60 тысяч рублей в месяц соответственно.

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При этом на любом этапе обучения талантливый ребенок, показывающий высокие результаты, по решению Плющенко может быть переведен в отдельную группу, в которой воспитанники будут заниматься бесплатно.

Программа школы также предусматривает индивидуальные тренировки с Плющенко. Стоимость — 60 тысяч рублей в час.

Перед началом занятий ребенок обязан пройти тестирование, после которого детей распределят по группам согласно возрасту и уровню подготовки. Стоимость тестирования — 10 тысяч рублей.

Открытие школы «Ангелы Плющенко» состоялось 5 апреля. За неделю до этого фигурист объявил о завершении профессиональной карьеры.