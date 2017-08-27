Чемпионка Игр в Сочи фигуристка Сотникова пропустит Олимпиаду-2018

Олимпийская чемпионка 2014 года в женском одиночном катании российская фигуристка Аделина Сотникова пропустит весь сезон-2017/18 из-за травмы. Об этом сообщил тренер спортсменки Евгений Плющенко, его слова приводит в воскресенье, 27 августа, «Р-Спорт».

«Аделина в этом сезоне не выступит на соревнованиях из-за травмы. Мы все надеялись, что залечим эту травму, но, к сожалению, не получилось», — заявил Плющенко. По его словам, повреждение по-прежнему беспокоит фигуристку, поэтому полноценных тренировок у нее не получается.