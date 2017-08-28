Фигуристка Липницкая полечилась от анорексии и завершила карьеру

Фигуристка Юлия Липницкая, ставшая олимпийской чемпионкой в командном турнире на Играх-2014 в Сочи, завершила карьеру. Об этом ТАСС сообщила мать 19-летней спортсменки.

По ее словам, Федерацию фигурного катания на коньках России (ФФККР) известили об этих планах еще в апреле. Тогда, как отметила мать Липницкой, девушка вернулась из Европы, где три месяца лечилась от анорексии.

«Сейчас она живет только на олимпийскую стипендию. Зарплату от федерации она не получает, хотя и находится в списочном составе сборной», — добавила собеседница агентства.

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В ФФККР сообщили ТАСС, что организация пока не получала от Липницкой документы о завершении спортивной карьеры.

Ранее 28 августа почетный президент федерации Валентин Писеев высказал мнение, что фигуристке нужно скорее принять решение о продолжении карьеры, чтобы не вводить болельщиков в заблуждение. «Все ведь понимают, что когда есть Евгения Медведева, Елена Радионова, Алина Загитова, бороться с ними Липницкой сложно», — отметил он в беседе с агентством «Р-Спорт».

Липницкая досрочно завершила выступления в сезоне-2016/17 из-за проблем со здоровьем. Чемпионат России, прошедший в декабре прошлого года в Челябинске, фигуристка пропустила из-за повреждений тазобедренного сустава и поясницы — эти травмы она получила, упав на скользком тротуаре.

За месяц до этого спортсменка, выступая на этапе Гран-при «Кубок Ростелекома» в Москве, травмировала ногу. По предположениям экспертов, к этому привело обезвоживание ради похудения.

В марте 2014 года Липницкая стала второй в женском одиночном катании на чемпионате мира в Японии. После этого она не выступала ни на чемпионатах Европы, ни на ЧМ.

Золото на Олимпиаде-2014 в Сочи фигуристка завоевала в командном турнире — новом в программе зимних Игр соревновании. В одиночном катании Липницкая заняла пятое место, а чемпионкой стала другая россиянка Аделина Сотникова.