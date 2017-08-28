В федерации фигурного катания прокомментировали завершение карьеры Липницкой

Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) не получала от олимпийской чемпионки 2014 года Юлии Липницкой документов о завершении карьеры. Об этом рассказал глава ФФККР Александр Горшков, его слова приводит ТАСС.

«Юлия находится пусть и в резервном, но составе сборной команды России. Я не могу оперировать слухами, мое положение обязывает исходить из фактов. Надо дождаться заявления от Юлии, пока это только разговоры», — заявил Горшков.

Ранее 28 августа мать 19-летней Липницкой сообщила о завершении спортивной карьеры дочери. По ее словам, ФФККР уведомили о планах спортсменки еще в апреле 2017 года.

Липницкая — олимпийская чемпионка Игр в Сочи в командных соревнованиях. Кроме того, в 2014 году она стала чемпионкой Европы и завоевала серебряную медаль мирового первенства.