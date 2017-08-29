Мутко прокомментировал снижение результатов Сотниковой и Липницкой

Вице-премьер Виталий Мутко выразил сожаление по поводу того, что российские фигуристки Юлия Липницкая и Аделина Сотникова снизили свои результаты. Слова министра приводят «Известия».

«У нас нет ни одного чемпиона или призера Олимпийских игр-2014, кроме, пожалуй, Аделины Сотниковой и Юлии Липницкой, которые заметно снизили свои результаты. Мне жаль наших талантливых девушек, хочется пожелать им крепкого здоровья и как можно быстрее справиться со всеми недугами. Это спорт», — сказал Мутко.

По словам чиновника, в женском одиночном катании появились другие звезды: «Евгения Медведева, Елена Радионова, Алина Загитова, Анна Погорилая, Мария Сотскова… Конкуренция за поездку на Олимпийские игры сумасшедшая», — добавил он.

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28 августа Липницкая, лечившаяся от анорексии, завершила карьеру.

В воскресенье, 27 августа, стало известно, что Сотникова пропустит весь сезон-2017/18, в том числе и Олимпиаду в Пхенчхане, из-за травмы. После этого ряд специалистов, среди которых тренеры Татьяна Тарасова и Виктор Кудрявцев, высказали мнение, что спортсменка больше никогда не вернется на свой прежний уровень.